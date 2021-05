ROVIGO - Dramma a Rovigo, nel quartiere San Pio X della città: oggi, venerdì 28 maggio, all'alba, una donna si è data fuoco. È la mamma di due bambini.

Tentato suicidio: cosa è successo

Si tratta di un'infermiera che si è chiusa in bagno e si è gettata addosso liquido infiammabile, poi si è data fuoco. Soccorsa, la donna è stata portata in ospedale in gravi condizioni. Non si sa ancora che cosa abbia scatenato il folle gesto. Sul posto vigili del fuoco e polizia.