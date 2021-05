Morta per le gravi ustioni l'infermiera e madre di 2 figli che si è data fuoco

ROVIGO - Dramma a Rovigo oggi, venerdì 28 maggio, all'alba: una donna si è chiusa nel bagno della sua casa e si è data fuoco . Le sue condizioni erano subito apparse gravissime e nel pomeriggio la donna è morta. La vittima, che era stata ricoverata in ospedale a Rovigo e subito poi trasferita nel centro Ustioni di Verona, e non a Padova come si era prospettato in un primo momento, aveva buciature sull'80% del corpo .

Chi è la vittima

Sono ancora poche le informazioni riguardo alla vittima, sappiamo che viveva nel quartiere residenziale di San Pio X a Rovigo e che aveva 48 anni. La donna di professione era l'infermiera ed era una dipendente dell'Ulss 5, madre di un bambino di 6 anni e di un ragazzo di 16.

Tentato suicidio: cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione degli eventi questa mattina all'alba la donna si era chiusa all'interno della stanza da bagno, si è cosparsa di liquido infiammabile e poi si è data fuoco. A dare l'allarme è stato il marito. Soccorsa, la donna è stata portata in ospedale in gravissime condizioni. Non si sa ancora che cosa abbia scatenato il folle gesto, tutti descrivono la famiglia come un nucleo normale, senza problemi. Sul posto vigili del fuoco, Volanti Upgsp Squadra Mobile e Scientifica.