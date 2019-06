Dona il sangue e scopre la leucemia: il gesto di altruismo le salva la vita

di Guido Fraccon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - Donare il sangue salva la vita. Non solo quella degli altri ma in alcune circostanze anche la propria. Significativa la testimonianza di una donatrice che ha raccontato la sua esperienza al convegno medico scientifico organizzato per la Giornata Mondiale del donatore di sangue da Avis Adria e Fidas Polesana. La 60enne che risiede ad Adria da diversi anni, non aveva avuto alcuna avvisaglia della patologia che l'ha colpita una decina di anni fa. «Dopo una donazione - ha raccontato - ho scoperto, grazie agli accertamenti medici...