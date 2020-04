ROVIGO - Al via da oggi su tutti i Comuni del comprensorio dell'Ulss 5 Polesana i primi trattamenti anti larvali contro la proliferazione di zanzare, veicolo di diffusione della West Nile. L’Ulss 5 è l'unica in Veneto e in Italia, ad avere centralizzato ed appaltato il servizio di disinfestazione sul territorio in collaborazione con i sindaci, garantendo così tempestività e omogeneità nelle disinfestazioni.



I trattamenti anti larvali comprendono 6 cicli di disinfestazione nelle caditoie stradali e 12 nei fossati. I trattamenti proseguiranno sino ad ottobre inoltrato, quando le condizioni climatiche muteranno. I primi comuni interessati saranno Adria, Guarda Veneta, Pontecchio, Villamarzana e Frassinelle. A seguire gli altri secondo il calendario condiviso con le municipalità.



Nel 2019 questa tipologia di interventi ha ottenuto un brillante risultato. Nessun caso di West Nile registrato fra i cittadini polesani, al contrario del 2018 quando i cittadini che si ammalarono furono 45 con cinque decessi.



Tre le ditte incaricate: Tecnoambiente snc per l’Alto Polesine, RTI Biblion Srl, Triveneta Multiservizi Soc Coop e Cooperativa Solidarietà, che si occuperanno sia del Medio Polesine che del Basso Polesine.

L’attività di disinfestazione è imponente, poiché condotta attraverso un territorio lungo 120 km da Melara al delta, con oltre 75 mila caditoie stradali in 51 comuni fra cui Boara Pisani in provincia di Padova ma afferente all’Ulss 5. Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA