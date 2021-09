Barafoetida, nuovo singolo della dark band polesana

ROVIGO - Forse è un tentativo di scardinare la musica leggera, anzi leggerissima, cantando emozioni pesanti da ballare al cimitero: il nuovo singolo Dancing in the graveyard della band polesana Barafoetida uscirà il 10 ottobre dopo che il recente album 777 Obscura Somnia - malgrado la pandemia di coronavirus ne abbia condizionato la promozione attraverso i concerti - ha ottenuto ottimi riscontri e recensioni, anche dal magazine russo DarkCity, la più nota e longeva rivista nel genere metal in Russia. Dancing in the graveyard, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, resta fedele alla matrice dark wave del trio formato da Triplax Vermifrux, Luke Warner e Denny Z, ma trasforma l'erba perenne della brughiera in una discoteca all'aperto, con un ritmo semplice e pulsante, la voce profonda ed echi di chitarra, che scolpiscono un viaggio senza ritorno e inquadrano il segreto che dorme nell'angolo più nascosto.



NUOVO SINGOLO

Com'è nato il nuovo singolo e cosa rappresenta per il gruppo? «Il brano ha avuto una lunga gestazione, anche se è più semplice dei nostri standard. È stato ispirato dal film Il ritorno dei morti viventi, del 1985, che in una scena mostra ragazzi e ragazze, con look tra punk e new romantic, che organizzano un ballo in un cimitero al chiaro di luna. Dancing in the graveyard omaggia il film e ci avvicina al psychobilly: si discosta un po', volutamente, dal nostro consueto genere e uscirà in occasione della festa di Halloween. Abbiamo avuto l'idea di pubblicare un centinaio di copie anche in vinile 45 giri, con una nuova versione di un nostro vecchio pezzo, 'Psycho Killer'', come lato B: visto l'alto costo di stampa del vinile lanceremo un crowdfunding ai nostri fans e chi avrà contribuito potrà avere una copia in omaggio firmata dalla band».

Rispetto ai brani precedenti dei Barafoetida qualcosa è cambiato? «Il Covid ci ha tolto il rapporto diretto con il pubblico, ma il maggior tempo a disposizione ci ha dato la possibilità di affinare le nostre tecniche compositive e testare nuove possibilità sonore. Un po' siamo cambiati noi, e una grossa novità è l'arrivo in formazione di Davide Rastapax Pace che si aggiunge a Marco Fregnan, il nostro prezioso quarto uomo. Davide è un ottimo musicista, già nei Mens Rea e nei Gong Machine, ed è un esperto fonico: ci ha dato ottimi spunti e nuova linfa per portare avanti il nostro progetto».

Ci sarà un seguito a 777 Obscura Somnia? «Sì, sono stati composti brani nuovi che abbiamo già incluso nella nostra scaletta live, e abbiamo già scelto il titolo per il prossimo album, legato a una particolare stagione dell'anno: dovrebbe uscire nei primi mesi del 2022 e si presenterà con sonorità innovative, grazie anche al nuovo innesto di Rastapax, che ci farà per l'occasione da tecnico del suono. Passeremo per il suo studio e faremo uscire il nuovo disco per la sua label Rxp Records-Rastapax Records».