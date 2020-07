Disabilità, continua l'impegno di Adriatic Lng a favore dei ragazzi di Attivamente

PORTO VIRO - Adriatic LNG anche quest’anno sostiene “Specialmente”, il progetto creato dalla cooperativa sociale Attivamente Onlus per coinvolgere ragazzi affetti da disabilità non grave in un percorso di attività socioeducative, con l’obiettivo di valorizzarne le abilità personali, l’autostima e aiutarli nella costruzione di un progetto di vita. L’emergenza Covid-19 non ha infatti fermato la passione degli educatori e la voglia di stare insieme dei ragazzi, che da alcune settimane sono potuti rientrare nella struttura di Taglio di Po e frequentare i laboratori multidisciplinari in totale sicurezza, grazie alle diverse misure di prevenzione adottate. Con l’iniziativa “Creattivamente”, affiancati da una mediatrice culturale, i ragazzi stanno decorando shopping bag in tessuto e realizzando lavoretti in stoffa utili per custodire fazzoletti, guanti e igienizzante per mani. Le creazioni saranno acquistabili presso gli esercizi commerciali del territorio che collaborano con la cooperativa e il ricavato sarà utilizzato per sostenere le attività del centro. © RIPRODUZIONE RISERVATA