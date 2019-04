di Francesco Campi

ADRIA - Non si sono limitati a rapinare un ragazzo affetto da una particolare e grave sindrome e da problemi cognitivi, accerchiandolo e spintonandolo in tre, per poi rubargli il cellulare, ma lo hanno anche deriso e sono arrivati fino al punto di urinargli addosso.