ROVIGO Torna anche nella diocesi di Adria-Rovigo “La lunga notte delle chiese”, in programma domani in tutta Italia. “In-contro” è il filo conduttore di quest’anno, per sottolineare il valore della diversità e del dialogo e per offrire spunti di riflessione in merito a pace, relazione col diverso, confronto con l’altro, accoglienza, perdono, ospitalità. “Quanto è bello - le parole di Papa Francesco -sentire che gli altri sono parte di noi, non gente da cui prendere le distanze. Quando viene la tentazione di chiudersi, dobbiamo invece uscire dalla propria confort zone, cercare gli altri, allenarsi in questa “ginnastica dell’anima”, a percorrere lunghe distanze da noi stessi per accorciare quelle con gli altri, lanciare il cuore oltre gli ostacoli, sollevare gli uni i pesi degli altri”.

Nata nel 2016, La lunga notte delle chiese in poco tempo ha avuto una notevole crescita, raccogliendo anno dopo anno numerosissime adesioni. Nel 2019, ultima edizione pre-pandemia, ha visto la partecipazione di oltre 120 diocesi italiane, 150 chiese e poi la Comunità Valdese Metodista e la Chiesa Protestante. Negli ultimi due anni ci sono state solo iniziative online, ma nel complesso oltre 40mila persone hanno preso parte alle molte iniziative organizzate.



GLI APPUNTAMENTI



Per la settima edizione della manifestazione, che ormai tradizionalmente unisce musica, arte e cultura nel segno della spiritualità e della riflessione, il capoluogo polesano partecipa con due eventi di musica per la pace in due chiese, San Francesco e San Bartolomeo. Verranno proposti quest’anno due eventi musicali, entrambi con inizio alle 21. Nella chiesa di San Francesco si potranno ascoltare il Trio di tromboni (Federico Pierantoni, Lorenzo Manfredini e Luca Michieletto) che fa parte del Brass Trio del Venezze (docente Daniela Borgato) e alcune musiche organistiche a cura di Francesco Zaggia (docente Lorenzo Livieri).

A San Bartolomeo si esibirà il Cordas Ensemble, formato da studenti della scuola superiore di primo grado Casalini, diretti da Silvia Massimi; questo appuntamento sarà seguito alle 22.45 da una visita guidata al patrimonio artistico della chiesa.



L’ORGANIZZAZIONE



Entrambe le proposte sono realizzate grazie alla collaborazione tra la Diocesi locale, l’Ufficio Beni culturali diocesano, l’Ufficio Liturgico, il conservatorio Venezze, le parrocchie coinvolte e la scuola Casalini. Saranno due appuntamenti voluti per coinvolgere la città, per dedicare e dedicarsi un tempo di ascolto, di silenzio e di meditazione per la pace, soprattutto per la martoriata terra di Ucraina.

È auspicio di tutti che nelle prossime edizioni della “Lunga notte delle chiese” verranno potenziate le opportunità, magari in altre chiese contemporaneamente oppure anche in modo continuativo, con apposite “passeggiate” serali-notturne di cultura, arte e musica. Ingresso libero.