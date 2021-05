Dimissioni del sindaco di Rovigo, il Pd invia Achille Variati per risolvere la situazione

ROVIGO - Achille Variati, già sottosegretario all'Interno con delega agli enti locali nel Governo Conte II, Sindaco di Vicenza e Presidente nazionale dell'Upi, è stato incaricato dal Pd nazionale di provare a risolvere la crisi che si è aperta a Rovigo. «Su richiesta - dichiara Variati - della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, d'intesa con la Segreteria Regionale Veneta e quella Provinciale di Rovigo, ho dato la mia disponibilità per cercare di aiutare a risolvere la difficile situazione che si è creata con le dimissioni del sindaco Gaffeo. Ho dedicato gran parte della mia vita ai territori e alle autonomie locali: mi avvicino a questo compito quindi - aggiunge - con il massimo rispetto per tutti i soggetti coinvolti, a partire dal Sindaco Gaffeo e dai referenti locali del partito, di cui conosco la dedizione e l'amore per la comunità rodigina».

APPROFONDIMENTI ROVIGO PAY Gaffeo: «Attendo atti concreti da chi finora remava... ROVIGO Menon: «Non siamo la stampella di Gaffeo»

Variati dice di sapere bene «che situazioni così delicate e complesse non possono essere risolte dall'alto, ma solo con il pieno coinvolgimento delle parti. Per parte mia, metterò tutta la mia esperienza - conclude - nel tentativo di risolvere una crisi che rischia di fare molto male alla comunità territoriale».