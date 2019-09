​Auto, diesel Euro 3 in garage da martedì al prossimo 31 marzo

di Alberto Lucchin

ROVIGO - Cadono le foglie dagli alberi, l'autunno ormai è arrivato e, come da tradizione, tornano le limitazioni all'utilizzo dei mezzi a motore più inquinanti e dei sistemi di riscaldamento più obsoleti. Con qualche settimana di anticipo rispetto agli anni scorsi, quando le limitazioni al traffico entravano in vigore a ottobre inoltrato. VIA TRA UNA SETTIMANADall'1 ottobre scatta l'ordinanza sindacale per l'abbattimento delle polveri sottili, la prima emessa dall'Amministrazione di Edoardo Gaffeo,...