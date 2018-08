«Quell'uomo va fermato, poteva uccidermi: adesso cosa succederà?»

I servizi nell'edizione de Il Gazzettino di lunedì 20 agosto

ROVIGO - «Quell'uomo va, poteva uccidermi: adesso cosa succederà?»., il vicentino presidente dell'associazioneche da alcuni mesi sta tentando di riportare in vita l'area delldi Granzette, è ricoverato in un letto d'ospedale con 25 giorni di prognosi per ferite alla testa, a un ginocchio e a un gomito.E' statosabato pomeriggio da, il responsabile della rivista onlineche da sempre si ritiene "nume tutelare" dell'ex sito per pazienti con problemi psichiatrici alle porte di Rovigo. Nei confronti di Costa la moglie di Vezzaro ha già formalizzato unaper lesioni. Sul caso sta indagando ladi Rovigo e la