Incassa la caparra dell'auto da vedere e sparisce, denunciato dai carabinieri

ROVIGO – Denunciato per truffa dai carabinieri di Polesella G. E., le iniziali del suo nome , un 68enne della provincia di Novara con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.L'uomo si trova ora in stato di libertà dopo che a febbraio attraverso il sito internet “Subito.it”, dopo aver concordato la vendita di un'autovettura Volkswagen Touran con un uomo di 33 anni della provincia di Rovigo, con un raggiro era riuscito a farsi accreditare sulla propria carta di credito prepagata, 302 euro a titolo di caparra. Subito dopo però era scomparso dalla circolazione rendendosi irreperibile. Ultimo aggiornamento: 18:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA