Il Deltablues torna a settembre, connubio musicale tra i Delta del Po e del Mississippi

ROVIGO - Ripartirà a settembre il Deltablues, iconica manifestazione musicale che vede il territorio tra Adige e Po protagonista con una serie di eventi che anche quest'anno porteranno ad esibirsi i big di scuola blues tra cui Bombino e Fabio Treves.

Al timone ancora l'Ente Rovigo Festival che sta definendo i dettagli del programma della 33esima edizione della rassegna musicale con i concerti slitteranno a settembre dal 5 al 27 animando tutti i fine settimana. La provincia sarà attraversata da più di 20 band nazionali e internazionali chiamate che si esibiranno tra Rovigo, Adria, Lendinara, Loreo. A breve il programma sarà pubblicato sul sito rinnovato all'indirizzo www.deltablues.it.

Confermate in Polesine, in collaborazione con la rivista Il Blues e il Festival Rootway di Parma, inoltre le finali italiane dell'International Bluse Challenge (IBC), la competizione mondiale, giunta alla 37esima edizione, organizzata dalla statunitense Blues Foundation per promuovere nuovi talenti. Gli artisti che emergeranno dalle selezioni tenute nell’ambito della rassegna, parteciperanno alle finalissime di Memphis, in calendario dal 19 al 23 gennaio 2021.









