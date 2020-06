Delta del Po veneto paradiso degli uccelli migratori grazie al lockdown

DELTA VENETO DEL PO - La primavera 2020 passerà agli annali come una delle più favorevoli per la riproduzione dell’avifauna acquatica nel Delta del Po.



Diversi i fattori allabase del fenomeno: un meteo senza gravosi squilibri ma anche un minor disturbo antropico. Fatto sta che molte specie hanno aumentato i loro contingenti nidificanti o addirittura privilegiato il Polesine.



Sagittaria, associazione culturale naturalistica, sta effettuando rilievi scientifici per quantificare ubicazione e numero di coppie nidificanti per ogni specie.



Gli ornitologi di Sagittaria utilizzano strumentazioni ottiche e tecnologiche all’avanguardia. Le oltre 30 colonie (garzaie) di nidificazione di aironi, ibis, cormorani e affini sono state censite già due volte ciascuna, regalando un’importante sorpresa ornitologica: dopo anni è tornata a nidificare la Spatola, un candido e raro uccello che si riproduce quasi esclusivamente in Emilia-Romagna; una coppia sta attualmente allevando due “pulcini” in una delle garzaie del Delta meridionale.



Sempre nel settore sud del Delta polesano si è insediata una delle più importanti colonie italiane di gabbiani, sterne e affini: su di uno scanno difficilmente raggiungibile, centinaia di coppie stanno deponendo le uova, appartenenti a specie rare e in diminuzione. Fra queste Fratino, Fraticello, Gabbiano roseo e Beccapesci.



La sorpresa maggiore è data da una specie assente in Polesine da oltre un secolo: i fotografi Luigino Rosa e Maria Grazia Turella hanno immortalato un esemplare di Zigolo capinero lungo la Sacca di Scardovari, un passeriforme variopinto localizzato a poche aree favorevoli dell’Europa e del Medio Oriente.



Infine da segnalare delle due rare specie di Pernice di mare e Sterna zampenere all'interno delle Valli da pesca e da caccia di Porto Viro, fra cui Valle Ca' Pasta. Altre informazioni su www.sagittariarovigo.org