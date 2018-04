Il primo assalto alle spiagge: domenica traffico sostenuto verso il litorale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DELTA - Come da copione. La prima domenica di sole ha fatto correre tutti al mare. «A guardare la spiaggia oggi sembra quasi di essere già in luglio», il commento di un balneatore circa l'affluenza sulle spiagge durante il primo week end di caldo e bel tempo della stagione. «Certo - spiega - i numeri ovviamente non sono ancora quelli dell'estate, siamo appena ad aprile, tuttavia, proprio perché la stagione è appena iniziata l'affluenza è molto buona. Tantissimi oggi sono distesi in riva al mare in costume da bagno, ci sono molte famiglie, tanti bambini, la spiaggia è già attrezzata, i giochi per i più piccoli sono già affollati, c'è chi gioca a beach volley e chi a ping pong. La gente ha voglia di svestirsi e godere il sole».Ilverso il litorale era sostenuto già dal mattino e in spiaggia si sono viste tutte le sfumature di carnagione con le prime tintarelle selvagge. Troppa la voglia di sole...