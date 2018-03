Daniel morto annegato a 19 anni, dopo che l'auto scivola in canale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MARTINO DI VENEZZE - La neve in parte si era già sciolta. Ma l'insidia che ha portato la vita dia interrompersi ad appena, sembra essere stata quella di un mix di neve e ghiaccio che ha fatto sbandare la sua auto e che lo ha poi visto piombare dentro l'acqua dell'Adige e inabissarsi. La tragedia si è compiuta attorno alle 17. Daniel era alla guida della propria Fiat Punto bianca con a fianco, M.J., 17 anni, di San Martino di Venezze. Dietro di loro c'era la vettura di altri amici e percorrevano la strada arginale, da Beverare, dove abitava il 19enne, a Pettorazza Grimani, dove sembra avessero appuntamento con altri ragazzi.L'incidente è avvenuto all'altezza della località Contea, nel territorio di San Martino. In quel tratto la strada arginale è asfaltata e corre proprio a ridosso dell'Adige, senza protezioni. A poche decine di metri da dove è avvenuto l'incidente, all'altezza di Palazzo Corni, invece è sterrato. Nonostante l'asfalto, o forse proprio a causa delle sue non ottimali condizioni come recitano anche i cartelli che invitano a non superare i 30 chilometri all'ora per il manto dissestato e la presenza di buche, il 19enne ha perso il controllo. Ancora non è chiaro esattamente che cosa sia successo in quegli istanti drammatici e quale sia stato il motivo che ha portato l'auto a finire fuori strada.