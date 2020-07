Il centrocampista Matteo Dall'Ara torna a vestire i colori granata

ADRIA - Matteo Dall’Ara torna alla corte granata. Il centrocampista, classe 1997, ha firmato ieri per la società del presidente Luciano Scantamburlo. Dopo aver militato qualche anno in squadre diverse, al suo ritorno ritrova anche lo stesso numero di maglia. Giocatore tecnico, con un buon senso del tempo negli inserimenti, secondo le indicazioni del direttore sportivo Sante Longato e del direttore tecnico operativo Alberto Cavagnis, il 23enne dovrebbe diventare uno dei punti di forza dell'Adriese e rappresentare uno dei simboli e degli ambasciatori della squadra, alla luce delle sue origini locali. Può giocare da esterno destro o da mezzala. Con l’arrivo di Dall’Ara il centrocampo granata è quasi completo. L’ultimo tassello per l’undici titolare è rappresentato dal sogno di mercato del presidente, il ritorno del grande ex Andrea Delcarro.



