Terapia culturale post-Covid: riaprono Roverella e Roncale con l'Egitto e Dante

ROVIGO - Domani riapre la Pinacoteca dei Concordi con il pubblico che potrà tornare a visitare la Quercia di Dante, palazzo Roncale e palazzo Roverella.

La doppia iniziativa della Fondazione Cariparo vuole offrire ai visitatori l’opportunità di decantare le tensioni di questi mesi di emergenza sanitaria con il contatto emotivo e terapeutico con la grande arte.

Al Roverella sarà visibile la “Madonna con Bambino”, in manto rosso, celebre capolavoro di Giovanni Bellini oltre agli altri capolavori di una raccolta d’arte tra le più intense dell’intero Veneto.

Con le meraviglie della Pinacoteca dei Concordi il pubblico potrà ammirare anche la sezione recentemente allestita sulle antichità dell’Antico Egitto, comprese le due famose mummie donate alla città da Valsè Pantellini, rodigino che fece fortuna in Egitto all’epoca dell’apertura del Canale di Suez.

Accanto alla Sezione Egizia, quella delle Antichità Romane e Pre-romane, anch’essa recentemente allestita al Roverella.

Il tutto ad ingresso gratuito. Occasione davvero imperdibile, quindi, per entrare in contatto con la storia e con l’arte che questo magnifico territorio ha saputo produrre e calamitare.

Contemporaneamente, in Palazzo Roncale, riapre la fortunata mostra dedicata a “La Quercia di Dante”, prologo del settimo Centenario Dantesco. Qui, oltre alle reliquie dell’antica rovera su cui Dante si sarebbe arrampicato per ritrovar la “diritta via che era smarrita”, sarà visitabile la mostra “Visioni dell’Inferno” dove opere di Gustave Dorè, Robert Rauschenberg e Brigitte Brand illustrano ciascuno dei 33 canti della prima delle tre Cantiche dantesche.

L’ingresso è del tutto gratuito. Non sarà tuttavia possibile fare visite guidate di gruppo ma solo individuali e sia ingresso che visita saranno gestite nel rispetto delle normative di prevenzione.

Gli orari di visita sono venerdì dalle 9 alle 19, sabato dalle 9 alle 20 e domenica dalle 9 alle 20. Ad eccezione del primo weekend di apertura che – grazie al ponte del 2 giugno – vedrà Palazzo Roverella e Palazzo Roncale aperti da domani (orario 9-20); domenica 31 (orario 9-20); lunedì 1 (orario 9-19) e martedì 2 (orario 9-20).

Si proseguirà fino a domenica 19 luglio.

Da settembre al 17 gennaio 2021, in Palazzo Roverella il pubblico potrà ammirare l’attesissima, grande mostra monografica su Chagall, mentre al Roncale continuerà ad essere proposta l’esposizione sulla Quercia e l’Inferno di Dante. © RIPRODUZIONE RISERVATA