Volontariato ed emergenza sanitaria, ripartono i corsi per aiutare gli altri in sicurezza

ROVIGO – Anche le associazioni di volontariato provano a ripartire dopo l'emergenza sanitaria. Il Csv lancia due nuove proposte di formazione per aiutare i volontari a tornare operativi in sicurezza. Si tratta di corsi a distanza gratuiti per riprendere le attività e riaprire le sedi associative nel rispetto delle misure contro l'epidemia da coronavirus. E' previsto un test finale, con il rilascio di un attestato di partecipazione. Il primo riguarda le misure a tutela dei volontari e dipendenti sul rischio lavoro le protezioni dal contagio e i dispositivi di protezione. Durata 100 minuti. Il secondo corso si occupa di piani anticontagio, come predisporli, protocolli e gestione emergenza. Durerà 90 minuti. Per entrambi i corsi il docente sarà Enrico De Rosa, capo area Vigilanza Ispettorato del Lavoro di Lodi-Milano. © RIPRODUZIONE RISERVATA