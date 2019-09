Travolta mentre attraversa la tangenziale, Cristina muore a 56 anni

di Ilaria Bellucco

LENDINARA - Travolta da un'auto mentre attraversa la tangenziale. Cosìè morta ieri ai piedi del cavalcavia. La tragedia è accaduta attorno alle 19,50 dove via San Lazzaro Alto incrocia la Sp17, nel punto dove il percorso ciclabile incrocia la tangenziale est appena dopo la discesa del cavalcavia. Dai primi riscontri pare che la donna, che era residente in via Montegrappa, stesse attraversando la strada con la sua bicicletta, percorrendo la ciclabile in direzione centro. In quel momento una Mercedes scura proveniente dalla Transpolesana-via Valli arrivava giù dal cavalcavia e l'ha investita. La 56enne di Lendinara è morta sul colpo e nulla hanno potuto i soccorsi, se non constatare il decesso. Il conducente della Mercedes è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Trecenta in stato di choc per i dovuti accertamenti.