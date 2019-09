Le multinazionali lasciano il Polesine: dopo Ecolab tocca all'ex Akzo Nobel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA - A Rovigo è appena esploso il caso della Ecolab e ieri ad Adria un nuovo campanello d’allarme: una riorganizzazione con un pesante taglio di posti di lavoro decisa da un’altra multinazionale della chimica. E i sindacati sono in allarme. «Inaccettabile ragionare di esuberi all’interno di un’azienda sana: nel sito in località Colafonda i bilanci sono positivi e l’impatto di questi tagli sull’organizzazione del lavoro non farà che peggiorare i carichi di lavoro» è il grido che arriva dalle Rsu dello stabilimento adriese della Nouryon, l’ex Akzo Nobel, attraverso Davide Stoppa della Filctem Cgil ed Enrico Rigolin della Femca Cisl.