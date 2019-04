Tutto pronto per Rock in golena a Crespino

di Moreno Tenani

CRESPINO - Ritorna il Primo maggio musicale a Crespino conche stacca il. Tante le edizioni di successo per il concerto dal vivo divenuto oramai un classico appuntamento per i crespinesi e per tutti gli appassionati di musica che, da più parti, nella giornata in cui si celebra la festa del lavoro, convergono qui in riva al Po. Anche in questo Primo maggio sarà dunque possibile godere della musica dal vivo scandita dal palco dalle varie band e trovare qualche ora di relax e distensione nel verde della vegetazione lussureggiante della golena che nei giorni scorsi i volontari dell'organizzazione hanno provveduto ad attrezzare di palco, fornito dall'amministrazione comunale che patrocina l'iniziativa, strumenti, microfoni ed amplificatori.