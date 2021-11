È mancato l'ex-sindaco di Crescpino, addio a Iones Rossi

CRESPINO (ROVIGO) - (M.Ten.) È mancato Iones Rossi, 83 anni, docente ed ex sindaco di Crespino. Oltre che all'insegnamento ha dedicato il proprio impegno alla politica e alla comunità, della quale è stato sindaco tra il 1969-70, nominato nelle fila dell'allora Dc. Laureato in Lettere antiche all'Università di Padova, ha insegnato in diversi istituti superiori della provincia, tra i quali il Liceo classico di Adria. Celibe, viveva in paese nell'abitazione che divideva con il fratello e la cognata, conducendo vita riservata. Lo ricorda affettuosamente Angela Zambelli, sindaco di Crespino, che da lui prese lezioni di greco e latino: «Una persona di profonda cultura umanistica e di grandi principi. Era burbero e severo, ma solo all'apparenza». Rossi soffriva da tempo di problemi di salute. Lascia anche il nipote Renzo, direttore di coro. I funerali si terranno martedì, alle 10, nella parrocchiale di Crespino.