Ciclismo in lacrime per Mirco Crepaldi, stroncato da un infarto

PORTO VIRO - La città si è fermata e si è unita al mondo del ciclismo per dare l’ultimo saluto a Mirco Crepaldi. La chiesa di San Pio X a Taglio di Donada non è riuscita a contenere tutti gli amici, conoscenti i drigenti e gli ex compagni che sono intervenuti alle esequie e si sono stretti attorno alla famiglia, alla madre Sivigliana e ai fratelli Arianna e Manuel: stipati gli altari e i corridoi laterali, a molti non è rimasta altra scelta che seguire la cerimonia dal sagrato. Sincera la commozione, mista ancora all’incredulità per l’inattesa scomparsa dell’ex ciclista professionista, che ha bagnato gli occhi di uomini e donne, giovani ed anziani, a testimonianza di un dolore che non ha ancora trovato spiegazione.

«La vita è come una grande corsa -ha affermato don Stefano Donà, che ha presieduto la messa funebre concelebrata con l’ex parroco don Giuseppe Cremonese - e Mirco se l’è giocata bene, come atleta, come direttore sportivo, come lavoratore. Ha ottenuto dei successi, talvolta è caduto, però ha sempre saputo rialzarsi e rimettersi in gioco. Una forza che gli veniva dalla fede e dal sostegno che la sua famiglia gli ha sempre dimostrato, e che deve essere d’esempio per tutti». Di fronte al feretro coperto di fiori e su cui spiccava la maglia della Polti, una delle squadre con cui ha vissuto i suoi anni migliori della sua carriera da ciclista professionista, Manuel ha provato tra le lacrime a “rimproverare” il fratello per essersene andato via così bruscamente, lasciando nel dolore la madre, tra le cui braccia è spirato dopo il malore tra le mura di casa, i famigliari e tutti gli amici che lo hanno visto crescere, ottenere successi, ma rimanendo sempre umile e sorridente. Ha parlato del vuoto che Mirco ha lasciato anche Stefano Ballo, amico e collega, che ha ricordato sommariamente gli esordi, la fatica, i sacrifici fatti per arrivare ad avere una carriera da ciclista professionista di buon livello, magari priva di acuti ma ottenendo comunque la stima e l’affetto dei colleghi, dei dirigenti e degli addetti ai lavori.

Un ricordo che si intreccia con quello di tanti sportivi locali che non ci sono più, ma anche di Giacomo Bazzan, l’ex campione che è mancato solo pochi giorni prima, che a Porto Viro ha lasciato il segno portando la sua esperienza e competenza per allenare i giovani ciclisti sul Velodromo dei Pini. Una pista che oggi versa nel degrado e nell’abbandono ma che, assieme ad altri, era stato Fernando Crepaldi, il padre di Mirco, a realizzare. E proprio da lì era partito Mirco, che aveva poi onorato la città e la sua prima società vincendo due titoli su pista.

Fatta intendere, più che formulata, è perciò la proposta di rilanciare il movimento ciclistico e il velodromo cambiandogli l’intestazione per dedicarlo al campione che aveva fatto sbocciare. «Mirco era una persona che è sempre rimasta umile -ha sottolineato a margine della cerimonia Ballo - anche quando, da professionista, veniva a pedalare con noi, non lo faceva per dimostrare qualcosa, ma per il piacere di stare in compagnia, di raccontarci delle gare e degli aneddoti di una realtà sportiva così lontana per noi, ma solo per riderci sopra. E infatti, era lui a stabilire l’andatura del gruppo, tenendo un passo che fosse alla portata di tutti. Mi fa piacere sentire che il rispetto e la considerazione che avevamo noi sia la stessa di cui godeva nel mondo delle corse. Dimostra che era una persona vera».

Significativa la presenza del mondo delle ruote, comparsa del campione del mondo del chiolometro da fermo Silvio Boarin, del fraterno amico e compagno Gianluca Pianegonda, del diesse Luigi Stanga che lo accolse alla Polti nei professionisti e di tanti altri. «Ringraziamo tutti - ha detto al termine Manuel Crepaldi - l’affetto dimostratoci ci dice che Mirco ha lasciato un segno notevole, un grande atleta e una grande persona». Al termine delle esequie, tra le lacrime e la commozione dei presenti che hanno espresso la loro vicinanza ai famigliari, il feretro è stato salutato da un lungo scroscio di applausi tanto all’interno che all’esterno della chiesa, prima di dirigersi a Copparo dove avverrà la cremazione.



