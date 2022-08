ROVIGO - Al via i lavori preliminari di sistemazione del ponte della Fonderia di via Martiri di Belfiore, con qualche disagio per i residenti e per il traffico che normalmente scorre lungo l’arteria stradale cittadina. L a circolazione all’altezza del ponte sarà modificata per un paio di giorni per consentire l’intervento senza interferenze. Non a caso, infatti, i lavori sono annunciati in una ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Alfonso Cavaliere attraverso la quale si stabiliscono le date delle modifiche alla viabilità e i relativi provvedimenti.

Nello specifico, l’intervento verrà eseguito nei giorni 29 e 30 agosto prossimi e interesserà il tratto di strada compreso tra il civico 38 e il 42. I provvedimenti per la modifica della circolazione consistono nell’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata, l’istituzione del senso unico alternato e il limite di velocità di 30 chilometri orari. Il tutto sarà comunque regolato dalla presenza di personale con funzione di moviere o in alternativa, con la collocazione di un impianto semaforico in modo tale da non interrompere il flusso veicolare sull’arteria. A richiedere la parziale modifica della circolazione al Comune è stata la ditta Life di Ferrara incaricata di eseguire i lavori «relativi ad indagini e rilievi sulla staticità del ponte Fonderia e relative prove per il rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti cittadini».

LA CREPA

L’intervento per il ponte della Fonderia si era reso necessario e urgente, in modo particolare, dopo lo scorso 8 febbraio, quando una profonda crepa si è aperta sulla sommità del manufatto mostrando segni di distacco tra le parti. La fessura, notata da passanti e residenti, aveva immediatamente sollevato la preoccupazione degli utenti che in quell’occasione hanno chiamato i vigili del fuoco. Questi ultimi , una volta sul posto , hanno effettuato ben due sopralluoghi per verificare le condizioni della struttura di fronte a quello che è sembrato a tutti gli effetti un vero e proprio cedimento, anche perché la crepa arrivava fino alla balaustra in marmo, attraversando l’intera carreggiata. D’altra parte il ponte della Fonderia era da tempo una sorta di sorvegliato speciale: le sue condizioni erano note all’amministrazione di Palazzo Nodari che già lo aveva inserito tra le priorità all’interno di un piano di ristrutturazione delle infrastrutture del territorio comunale, insieme al ponte del Bassanello che attraversa l’Adigetto all’altezza di viale Porta Po.



SOTTO SORVEGLIANZA

Tuttavia, i vari sopralluoghi hanno dimostrato come non fosse necessario chiudere il ponte Fonderia al traffico e neanche prevedere una riduzione di carico, come invece era stato fatto per il ponte del Bassanello quando quest’ultimo, situato all’incrocio con la circonvallazione ovest, avev a mostrato segni di cedimento che hanno portato ad arretrare il punto di sosta al semaforo (dove è rimasto e si trova tuttora) per far sì che i carichi dei mezzi fermi mettessero ancora più sotto stress il manufatto.