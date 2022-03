PORTO TOLLE - Dopo la Denominazione di origine protetta per l’oro nero del Delta arriva anche l’affiliazione al marchio Origin Italia. Il Consorzio di Tutela della cozza di Scardovari Dop è infatti entrato a far parte dell’associazione italiana dei Consorzi di indicazioni geografiche. Si tratta di un nuovo traguardo per i mitilicoltori di Porto Tolle che dopo aver ottenuto il riconoscimento europeo della Dop nel 2013 hanno dato vita al proprio Consorzio nel 2017 per tutelare e promuovere la cozza allevata nella Sacca di Scardovari. Un prodotto che è qualcosa di unico nel suo genere per le peculiarità che lo contraddistinguono e per il sapore inconfondibile che deriva dall’incontro tra l’acqua dolce del Po con quella di mare da cui i mitili traggono nutrimento. Il perfetto bilanciamento di sapidità e dolcezza, con carni morbide e corpose fanno della Dop deltina una sorta di ambrosia per il palato.



SODDISFAZIONE



«Come consorzio di piccoli produttori - commenta Paolo Mancin, presidente del Consorzio di Tutela - siamo felici di proseguire il percorso intrapreso per valorizzare il prodotto Dop e della fiducia che Origin Italia ci ha riservato coinvolgendoci in un progetto importante per tutto l’agroalimentare di qualità nazionale. Vogliamo lavorare affinché anche il settore ittico diventi un comparto importante per le Indicazioni geografiche italiane, sviluppando ancora di più la produzione certificata e attribuendole il valore che merita » .

Una reputazione crescente quella della cozza di Scardovari che testimonia una realtà produttiva che coinvolge centinaia di operatori ed aziende familiari. « In un momento di grandi riforme europee come quelle che riguardano il settore agroalimentare, e in particolare il comparto delle Indicazioni Geografiche, accogliere il Consorzio della cozza di Scardovari Dop nella nostra associazione rafforza la rappresentanza e allarga la nostra azione di tutela e valorizzazione del made in Italy anche nel settore ittico, con un prodotto peculiare e distintivo » sottolinea il presidente di Origin Italia Cesare Baldrighi.



ZAIA RAGGIANTE



Il plauso per questo nuovo risultato è arrivato anche dal presidente della Regione, Luca Zaia: «Nel panorama agroalimentare, la cozza di Scardovari si afferma sempre di più, simbolo di quella qualità veneta che si fa apprezzare nel mondo. Mi congratulo ed esprimo tutto il mio apprezzamento a chi ha lavorato con tanta passione e impegno per il raggiungimento di questo traguardo. Promuovere e proporre il prodotto locale significa innanzitutto tutelarne le qualità e le caratteristiche derivanti anche dall’area geografica dove è prodotto. Sui mercati ittici nazionali e internazionali, la pregiata cozza è un ambasciatore del Veneto, un richiamo al nostro modo di concepire la qualità del prodotto, il rapporto con l’ambiente e la tradizione gastronomica. L’ingresso in Origin Italia è una ulteriore valorizzazione e un riconoscimento al lavoro di centinaia di piccoli imprenditori e operatori».