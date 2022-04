ROVIGO - L’emergenza Covid (sulla carta) è finita , ma quella economica di molte attività che hanno visto i loro affari subire un drastico tracollo, a causa di chiusure e restrizioni, no. Per questi imprenditori, un aiuto, anche se limitato, può fare la differenza. Per alcuni , però, il sostegno tanto atteso non è ancora arrivato. A evidenziare la situazione è il capogruppo della Lega in consiglio comunale Michele Aretusini , che punta il dito contro la giunta, partendo dalle cifre con cui si è chiuso il bilancio consuntivo 2021 e spiegando che in merito ai contributi Covid destinati al commercio durante l’emergenza, ci sono ancora 250mila euro che devono essere assegnati, rispetto a un totale di circa 850mila messi a bando in due diverse tranche.



L’ACCUSA



«Per favore - esordisce Aretusini - qualcuno spieghi al sindaco, visto che non ascolta noi, che se arriva a chiusura del bilancio con 12 milioni in cassa, non è stato bravo, per nulla, anzi: perché ogni euro che compone quei 12 milioni è un euro in meno speso per la città e in questo periodo difficilissimo, per aiutare i rodigini. Noi ci abbiamo provato a farglielo capire, ma evidentemente né lui né la sua giunta ci ascoltano, troppo impegnati a bearsi di utopie sulla Rovigo che verrà, mentre tante famiglie annaspano quotidianamente».

Aretusini va dritto al punto . «Relativamente al bando per il sostegno al commercio, di un anno e mezzo fa, ci sono ancora 250mila euro che debbono essere erogati agli aventi diritto. Una somma enorme, di questi tempi, che per molti potrebbe fare la differenza. È assegnata ai destinatari, ma non arriva. Una follia».



UFFICI SGUARNITI



Le cause di questo stallo, per il capogruppo, sono dovute alla carenza di personale negli uffici comunali . «L’ufficio competente - spiega - a quanto sappiamo è gravemente sotto organico, erano state promesse risorse che non sono poi arrivate. Perché, ci chiediamo, visto che non è difficile comprendere come proprio il commercio sia uno dei settori che maggiormente ha patito restrizioni ed emergenza».

Tuttavia, nonostante il ritardo, per Aretusini si può ancora cercare di recuperare . «Il danno chiaramente è fatt o, si cerchi ora di limitarlo accelerando nell’erogazione delle somme ferme. E non fallendo il prossimo appuntamento. A giugno scadranno 700 concessioni per il commercio ambulante, da rinnovare. Sarà fondamentale provvedere celermente. Temiamo sarà difficile farlo, se l’ufficio continuerà a vedere una sola persona addetta».

Ricollegandosi, dunque, al consuntivo fresco di approvazione, il capogruppo della Lega conclude: «Siamo, onestamente, sconcertati. Siamo di fronte a un sindaco e una giunta che quotidianamente parlano di Pnrr, di milioni in arrivo, di grandi progetti. Purtroppo, però, queste parole si scontrano con due fatti: in primo luogo, l’incapacità di erogare anche solo 250mila euro. In secondo luogo, l’incapacità di spendere, quando i soldi ci sono. Visto che questa amministrazione, nella congiuntura peggiore degli ultimi decenni, è riuscita a non spendere per la sua città 12 milioni di euro. È gravissimo».



LA RICHIESTA



A intervenire sulle cifre del bilancio è anche il consigliere della lista Gambardella , Antonio Rossini , che chiede alla giunta di Palazzo Nodari di allargare le maglie dei criteri di accesso a contributi e agevolazioni . «Circa 6 milioni di spese vincolate di cui 1 , 2 milioni di contributi statali per aiuti durante l’emergenza e 6 milioni di avanzo libero, da destinare a totale discrezione - afferma - è dal 2019 che con interpellanze e interventi in prima commissione chiedo che venga alzata la soglia di esenzione dell’ Irpef comunale al fine di distribuire i soldi alle famiglie bisognose, aiuti ai commercianti , tariffe agevolate e più a basso costo per i parcheggi».

Per Rossini, «aumentare l’esenzione Irpef comunale è un sistema semplice sicuro ed efficace, eviterebbe bandi, lungaggini e burocrazia comunale. Inoltre, sicuramente andrebbe a favorire chi ha un reddito certificato basso, come propongo per le famiglie con Isee inferiore a 18mila euro, avvantaggiando chi ha bisogno di sgravi fiscali . S i eviterebbe che i soldi restino imbrigliati in vincoli normativi e procedurali, evitando di avere centinaia di migliaia di euro non erogati. Stessa cosa per i commercianti: subito sgravi fiscali, niente Tosap che deve venire restituita sotto forma di contributo dal Comune, il quale deve anche prevedere un ristoro per le spese di adeguamento dei plateatici».