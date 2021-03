Senza lavoro e sempre più poveri, buoni spesa per oltre mezzo milione di euro

ROVIGO - La pandemia non molla la presa e anche durante la terza ondata aumentano le famiglie che fanno fatica a fare la spesa. Un'emergenza, quella delle nuove povertà, che sta mettendo in ginocchio centinaia di persone anche a Rovigo. A bussare alla porta del Comune per chiedere un aiuto, infatti, da mesi non sono solo i nuclei familiari già seguiti dai Servizi sociali, ma anche tanti lavoratori del turismo, dello spettacolo e della ristorazione, da un anno praticamente senza entrate a causa delle lunghe chiusure, come quelle decretate dall'attuale Zona rossa.

I NUOVI POVERI

«L'emergenza è senz'altro importante spiega l'assessore comunale al Welfare Mirella Zambello - Per questo l'Amministrazione ha deciso di incrementare la cifra destinata ai buoni spesa con ulteriori stanziamenti. In questi giorni, infatti, il Governo ha messo a disposizione 270mila euro da distribuire alle famiglie in difficoltà. Cifra che verrà aumentata grazie a un importante impegno finanziario da parte dell'Amministrazione».

LE RISORSE

L'Amministrazione Gaffeo, alla luce dell'emergenza in atto, ha infatti deciso di destinare altri 300mila euro per gli aiuti alle famiglie, recuperati dal proprio bilancio. La prossima tranche di bonus sarà dunque di quasi 600mila euro. Cifra che verrà ulteriormente incrementata nelle prossime settimane, grazie ad un contributo in arrivo sempre dal Comune. Nei prossimi giorni i Servizi Sociali illustreranno inoltre la nuova modalità di distribuzione dei buoni alle famiglie che ne avranno diritto. «Stiamo studiando un modo più veloce per fare arrivare gli aiuti alle famiglie spiega l'assessore Zambello - Con il sistema utilizzato infatti nei mesi scorsi per la distribuzione dei contributi ai nuclei familiari in difficoltà sono emersi alcuni problemi, il sistema si è rivelato troppo macchinoso e, di conseguenza, molto lento. L'idea è quella di copiare altri Comuni che hanno distribuito i buoni spesa utilizzando delle piattaforme digitali che si sono rivelate molto efficaci ed immediate».

PIATTAFORMA WEB

Il modello potrebbe essere quello consigliato dall'Anci, l'Associazione dei comuni italiani. La piattaforma telematica BonuSpesa offre infatti ai Comuni l'opportunità di gestire in modo efficace, rapido ed economico gli aiuti a favore delle famiglie bisognose attraverso un sistema che non utilizza nessun supporto cartaceo sia in fase di distribuzione dei buoni spesa ai cittadini, sia nell'utilizzo dello stesso presso gli esercizi commerciali, senza commissioni sulle transazioni, per il Comune e per i punti vendita. Al cittadino beneficiario basterà un cellulare con il quale riceverà dal Comune di appartenenza un semplice sms con l'indicazione dell'importo riconosciuto e un codice pin per il suo utilizzo negli esercizi commerciali, ai quali a loro volta basterà utilizzare una semplice applicazione sempre su smartphone per l'accettazione degli stessi, quindi senza impiego di strumenti e software specifici, riducendo a zero il contatto diretto tra individui.

APP SUL CELLULARE

Il credito del cittadino potrà essere utilizzato in più acquisti ed esercizi diversi senza limiti e importi specifici, ma come un vero e proprio borsellino elettronico, rendendo l'utilizzo dei Buoni Spesa flessibile e adeguato alle esigenze nel tempo. La nuova metodologia consentirebbe anche agli esercizi commerciali di riaccreditare, sotto forma di sconto, gli importi ai cittadini, aumentando in questo modo il valore degli stessi. I Comuni, inoltre, potranno monitorare in tempo reale l'andamento e le modalità di utilizzo dei buoni spesa e gli permetterà di elaborare in ogni momento statistiche su movimenti, estratti conto sia per singolo cittadino, sia per punto vendita che a livello generale, producendo estratti conto automatizzati per i rimborsi più rapidi ai punti vendita e una rendicontazione finale sicura ed affidabile, senza costi.

