Coronavirus: il contagio non dà tregua, oggi altri 174 positivi e due morti

ROVIGO Altri 174 polesani positivi al coronavirus. Il totale di quest'anno sale a 2.696 residenti. Da oggi, nelle nuove positività vengono inserite anche quelle al tampone antigenico rapido (72 nella giornata di oggi). Le positività non verranno riconteggiate al momento della conferma con tampone molecolare. DECESSI Va segnalato anche il decesso per Covid di due pazienti. La lista dei morti quindi si allunga a 66 persone che non ce l'hanno fatta. RICOVERI Oggi sono 105 i pazienti ricoverati: 83 in Area Medica Covid a Trecenta, 12 in Terapia Intensiva sempre al San Luca, 10 a Malattie Infettive a Rovigo.

Preoccupante anche la situazione delle case di riposo: 114 i positivi tra ospiti e personale.

Alto il numero di tamponi eseguiti: 129.057 finora da febbraio. I tamponi rapidi sono 29.372. 53 le nuove, 795 in totale da inizio epidemia. Sono 1.835 le persone attualmente positive in provincia e 2.785 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA