ROVIGO - Da ieri non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, ma la maggior parte dei rodigini sono restii a toglierla. Il primo giorno del allentamento delle regole anti Covid, iniziato con la libertà di passeggiare all’aria aperta senza il dispositivo di sicurezza sul volto, non ha visto l’esordio immaginato. In mattinata, circa due terzi delle persone in città continuava a indossare la mascherina anche per spostarsi lungo le vie e le piazze del centro. Non solo anziani, ma anche tanti giovani hanno deciso di non abbandonare il dispositivo.

«Preferisco tenermela - spiega Felice Fabietti - non mi sento sicuro, anche se sono vaccinato con tre dosi. Il Covid non sparisce da un giorno all’altro e le temperature sono ancora abbastanza rigide. Attendo di vedere com’è l’andamento della pandemia prima di mandare in pensione la Ffp2 anche all’aria aperta». «Gli anziani e le persone con patologie sono comunque a rischio - aggiunge Gianfranco Cecconello - non credo sia prudente circolare senza mascherina. È troppo presto. Lo si potrà fare con maggiore tranquillità durante l’estate. Ma per il momento meglio essere prudenti». Diego Passarotto, invece, non vedeva l’ora di scoprire il volto, almeno all’aria aperta: «Non possiamo continuare a vivere nel terrore - spiega - siamo quasi tutti vaccinati, è tempo di superare la paura e tornare a vivere. Lo dobbiamo fare anche per rilanciale l’economia, è necessario uscire psicologicamente da questa situazione. Serve ottimismo, anche correndo qualche piccolo rischio».

I GIOVANI

Più sorrisi e volti scoperti, invece, tra i giovani che frequentano l’università a palazzo Angeli. La maggior parte degli studenti all’aperto avevano la mascherina abbassata, se pur mantenendo un certo distanziamento. «Si respira aria di libertà - racconta Giulia Resente, 19 anni - comunicare con gli amici all’aria aperta senza la mascherina è senz’altro una conquista, dopo mesi di restrizioni. Non nego che mi è rimasta l’ansia del contagio. Sono vaccinata con tre dosi, eppure non riesco a comportarmi spensieratamente come prima, ho il terrore di contrarre il virus e essere costretta a isolarmi in casa, chiusa in una stanza. È stato pesante non frequentare l’università in presenza, ci siamo persi davvero tante cose importanti per la nostra crescita e la nostra formazione».

Da ieri riaprono anche le discoteche, da mesi costrette allo stop per via dell’alto rischio di contagio. «Attenderò ancora un po’ prima di frequentare luoghi affollati come le discoteche - risponde Gaia Belloni, 20 anni - non mi sento sicuro, ho paura di prendere il Covid e magari, senza saperlo, trasmetterlo ai miei familiari. In realtà non sono mai entrata in una discoteca, attendevo i 18 anni per andarci ed è scoppiata la pandemia. L’ultimo anno l’ho trascorso negli Stati Uniti, in questi giorni sono tornata a Rovigo e ho notato subito la differenza sul fronte del rispetto delle regole, negli Usa non c’era questa rigidità nell’uso della mascherina, per strada come nei locali in molti non la indossavano».

Il primo giorno dello stop alla mascherina all’aperto ha creato un po’ di caos tra i più distratti, convinti delle decadenza dell’obbligo anche nei luoghi chiusi. Qualcuno è infatti entrato in qualche negozio senza indossare il dispositivo ed è stato richiamato dal personale. C’è chi, al contrario, sembrava ignorare la nuova disposizione. «È un giorno di transizione, non tutti forse sanno che il dispositivo non è più obbligatorio all’aperto - fa notare Enrico Portesan del Caffè Nazionale - la maggior parte delle persone che passeggiano sul Corso continuano a indossare la mascherina. È diventata ormai un’abitudine, servirà del tempo per disabituarsi».