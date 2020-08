Covid-19: si sono infettati altri quattro residenti in Polesine, tutti tornavano dall'estero

ROVIGO - Altri quattro residenti in Polesine positivi al Covid. Sono una donna del 1999, residente in Medio Polesine, di rientro dalla Spagna con sintomi ed in isolamento domiciliare. Vi è poi una famiglia di tre persone di nazionalità indiana, residenti in Alto Polesine, aach'essi di rientro dal loro paese di origine. Sono asintomatici ed in isolamento dalla data di rientro.

RICOVERI

Due pazienti risultano ricoverati nel reparto Malattie Infettive dell’Ospedale di Rovigo.

Tutto bene invece nelle case di riposo e nelle residenze protette.

TAMPONI

I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 74.598. Le persone sottoposte a tampone sono 30.055.

GUARIGIONI

Quattro i pazienti guariti. In tutto sono 434 e 72 le persone attualmente positive in provincia. Sono 460 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.



