ROVIGO - «Un po’ per scelta e un po’ perché me l’ha sconsigliato il medico , non sono vaccinato e ora rischio di dover stare qualche giorno a casa e senza stipendio non per mia volontà » . Massimiliano Perzolla lavora in un’azienda chimica di Adria e, con l’avvento del Green pass obbligatorio , si sente alquanto penalizzato. E come lui altri lavoratori che hanno deciso, come da facoltà concessa dalle disposizioni ministeriali, di non vaccinarsi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati