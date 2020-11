ROVIGO Don Silvio Baccaro, storico parroco di Borsea, è in isolamento a Grignano Polesine, ospite in una delle stanze della Casa di Abraham, da lui fondata sei anni fa assieme ad un gruppo di volontari della sua parrocchia. Il 66enne sacerdote, originario di Villanova del Ghebbo, è stato trovato positivo dopo avere effettuato il tampone, ma le sue condizioni di salute sono più che buone.

CONTAGIO IN CANONICA

«Tutto è stato scoperto lo scorso 23 ottobre - racconta don Silvio - Probabilmente sono venuto a contatto con uno degli ospiti della canonica: sono asintomatico e dunque non ho febbre, raffreddore e tosse. Mi sento solo un po’ stanco e soprattutto stufo di essere in isolamento, anche perché sono una persona abituata a stare tra la gente e a essere molto attivo. Ringrazio chi mi sta assistendo a Grignano, oltre a tutta la gente che ogni giorno mi fa sentire la sua vicinanza, dal vescovo monsignor Pierantonio Pavanello ai colleghi sacerdoti, fino ad arrivare ai tanti amici che operano con me».

UFFICIO MISSIONARIO

Don Silvio, che è pure direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano, avrebbe dovuto restare in isolamento fino a martedì 3 novembre, dopo che sono stati accertati due casi di positività al Covid-19 tra gli ospiti del centro Cuore Nuovo, da lui voluto a Borsea per ospitare soprattutto persone senza fissa dimora. Uno degli ospiti era asintomatico, mentre l’altro aveva una leggera tosse. «Degli otto ospiti, sette sono negativi e solo uno è risultato positivo e ora è ricoverato al reparto Covid dell’ospedale di Trecenta. Sto aspettando fiducioso la visita del mio medico, per sapere quando potrò tornare alla normalità. Se tutto va bene, dovrei restare a Grignano per altri otto giorni, prima di essere finalmente operativo. Nel frattempo - afferma don Silvio - il mio pensiero va agli otto ospiti del centro di Borsea, oltre che a tutti i miei parrocchiani. La chiesa di San Zenone è sempre rimasta aperta, anche grazie all’aiuto di don Deograzias, che avrebbe dovuto fare ritorno in Burundi dopo nove anni trascorsi in Polesine e che invece si è fermato a Rovigo per aiutarmi in questo momento delicato. Inoltre ci sono i frati e altri sacerdoti che mi stanno aiutando a proseguire le attività della parrocchia. Voglio rassicurare tutti quanti che sto bene»”.

SOGGETTI FRAGILI

La casa di Abraham ospita 15 persone in difficoltà ed è presieduta da Susanna Carlesso. Qui un tempo sorgeva la Comunità Incontro, centro di recupero per tossicodipendenti, ma non solo, voluta da don Pierino Gelmini. «La quarantena è una cosa che non avrei mai voluto fare, ma al contempo è un gesto di prevenzione verso chi mi sta vicino ogni giorno, per evitare così che nella mia canonica si possa sviluppare un focolaio. È un’esperienza che avrei evitato volentieri, ma al contempo è importante, in quanto nel suo essere dolorosa mi aiuta a capire le sofferenze del mondo in questo momento. Invoco una preghiera per me stesso, prete abituato a essere di aiuto, a stare per la strada e in mezzo alla gente, a dare il suo supporto. Per la prima volta sono io ad avere bisogno degli altri. Anche questa per me è una bella prova da affrontare».

Don Silvio ha avuto la fortuna di fare alcuni incontri che lo hanno segnato in maniera significativa: tra questi, quelli con Madre Teresa di Calcutta, con la quale ha collaborato per oltre un anno, e Papa Francesco. «Questo stop forzato mi addolora molto - conclude il parroco -, perché mi mancano gli incontri quotidiani, anche con i miei parrocchiani più giovani, ai quali ho sempre cercato di spiegare l’importanza di un semplice saluto, di un ciao, di un sorriso, dello scambiare due parole, con le persone che si incontrano per strada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA