Covid-19: altri 112 positivi, superati i seimila casi da inizio epidemia

ROVIGO Sforata quota seimila positività in Polesine. A dirlo è l'ultimo bollettino giornaliero dell'Ulss polesana che riporta i nuovi 112 nuovi contagi da coronavirus che fanno schizzare l'indice complessivo da inizio epidemia a 6.016 casi. Il totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sulla popolazione residente è pari al 2,62%. L’incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 6,41%. RICOVERI Sono 129 i pazienti ricoverati, 99 in Area Medica Covid a Trecenta, 16 in Terapia Intensiva sempre a Trecenta, 11 pazienti in Malattie Infettive a Rovigo e 3 pazienti in Psichiatria ad Adria. Come detto sono sotto scacco le case di riposo, tutte a vario grado colpite con i picchi drammatici di Corbola dove sino contagiati 71 ospiti e 29 operatori della Residenza per Anziani “Villa Agopian”, e di Lendinara con 100 ospiti e 29 operatori positivi nella Casa Albergo per Anziani.

