Covid-19, in Polesine il peggio sembra passato, ma il virus rimane presente e attivo

ROVIGO - E' costantemente inchiodato a quota 451 il numero di contagiati da coronavirus da inizio epidemia in Polesine. Anche ieri è trascorso un giorno a contagi zero. E buone notizie arrivano anche dal fronte malati con la guarigione di un operatore dell’Ulss 5.

“Se continuiamo ad usare tutte le precauzioni possiamo vincere la battaglia con il virus anche con una vita sociale e di relazioni normale ha confermato il direttore generale Antonio Compostella -. Il quadro è estremamente positivo, in particolare nel nostro territorio, ma dobbiamo rimanere responsabili nei nostri comportamenti".

Molti degli ultimi casi emersi sono stati individuati attraverso lo screening pre-operatorio. Al contrario lo screening delle categorie a rischio non ha fatto emergere positività. E questo a detta del responsabile della struttura sanitaria polesana segnala la scarsa circolazione del virus in questo periodo. Anche lo screening sierologico venoso, effettuato dal Ministero della Salute e Istat con l’aiuto di Croce Rossa Italiana, nonostante una bassa adesione, ha fatto emergere una scarsa circolazione del virus in Polesine anche nella fase acuta.

Tutto bene anche nelle case di riposo: nessuna positività. Un solo ospite della Struttura di Fratta Polesine ancora positivo.

I tamponi eseguiti sono in tutto 43.449. Le persone sottoposte a tampone 21.192.

Sala a 408 il totale dei guariti. Solo tre i dipendenti dell'Ulss attualmente positivi.