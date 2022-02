ROVIGO - Finalmente i nuovi contagi scendono sotto le tre cifre: una soglia importante e un segnale netto verso la normalizzazione del sistema sanitario polesano.

Sono 72 i nuovi casi positivi, dei quali solo quindici potrebbero aver diffuso il virus , mentre i restanti 59 si trovavano già in isolamento.

Scendono di una unità anche i ricoveri , ma per effetto dell’unica nota dolorosa nel bollettino delle ultime 24 ore: il decesso di una persona che era ricoverata in Area medica a Trecenta. Il mese di febbraio conta quindi la trentatreesima vittima e nonostante la discesa della curva epidemiologica, si candida come uno dei mesi peggiori per concentrazione di vittime: più di una al giorno.

Con la terapia intensiva Covid di Trecenta ormai sotto la soglia di guardia e solo tre pazienti, ci si aspetta un netto miglioramento nei prossimi giorni: si svuotano progressivamente i posti di comunità, visto che in un solo giorno si registra un “meno due” pazienti che quindi scendono a 18. In tutti gli altri reparti la situazione è rimasta stabile: i tre casi più gravi si trovano in Terapia intensiva a Trecenta , come detto, mentre la fetta maggiore dei ricoveri è quella dell’Area medica e semi-intensiva che conta 19 pazienti. A Rovigo ci sono altri 14 pazienti positivi nel reparto di Malattie infettive , mentre ad Adria rimangono solo i pazienti nei posti cosiddetti “di comunità”.

Ancora imponente , comunque, il numero di positivi e di persone in isolamento: 3.412 , delle quali 2.164 positive al Covid con la macchina dei tamponi ancora a pieno regime: si è, infatti , ancora a oltre quattromila tamponi al giorno.

Il numero di persone in isolamento dovrebbe scendere rapidamente nelle prossime settimane , però, perché molti casi sono ancora legati alle positività riscontra t e in ambito scolastico. Le scuole resteranno chiuse per la ricorrenza delle vacanze di Carnevale e del Mercoledì delle ceneri.

Proprio in queste settimane, esattamente due anni fa, le scuole avevano chiuso per carnevale senza poi riaprire fino al settembre successivo , per lo scoppiare della pandemia, con il primo lockdown .

Lo stesso vale per la macchina dei vaccini , che viaggia ancora a oltre 700 somministrazioni al giorno, tra terze dosi, bambini dai 5 ai 12 anni e con la grande novità della prossima settimana che è la somministrazione del vaccino Novavax , che dovrebbe convincere anche una parte degli scettici.