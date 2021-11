Covid, scoperte altre 34 persone contagiate dal virus

ROVIGO - La prima settimana di novembre si chiude con la scoperta di altri 34 nuovi contagi, che portano il totale dei polesani con positività in corso oltre quota 400, a 402, ma anche con la dimissione di un paziente, così che i ricoverati calano da 24 a 23.



TRE DECESSI

È stata settimana non particolarmente confortante con ben tre decessi, a fronte dei due che si erano registrati in tutto il mese di ottobre, fra l'altro entrambi nell'ultima settimana, e con un numero complessivo di contagi pari a 206, mettendo insieme, a distanza di poche ore, uno dei valori più bassi dell'ultimo periodo, i cinque casi di martedì, ed il valore più alto degli ultimi mesi, i 62 casi di giovedì, livello che non si toccava dallo scorso luglio. Dei 34 contagi accertati ieri, solo 12 sono emersi in persone già tracciate ed in quarantena preventiva, a conferma di una diffusione in aumento.



IN ISOLAMENTO

Attualmente sono 1.078 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. L'incidenza settimanale si attesta al 2,76%, mentre sono 21 le guarigioni di giornata. I numeri dei contagi, di per sé, sembrerebbero delineare un quadro preoccupante, ma a far sì la situazione possa essere definita ancora abbondantemente sotto controllo è il fatto che, a fronte dell'evidente crescita delle positività, gli ospedali non stanno vivendo situazioni di stress. In questo momento, infatti, ci sono 2 pazienti in Terapia intensiva, 13 in Area medica e semintensiva pneumologica a Trecenta, 4 in Malattie Infettive a Rovigo e 4 nell'Ospedale di comunità Covid a Trecenta. Esattamente un anno fa, il 7 novembre 2020, il quadro era decisamente più nero perché i ricoverati totali erano 83, ben 12 dei quali in Terapia intensiva, mentre i contagi di giornata erano stati 132, facendo salire a 1.261 le persone con positività in corso. Il problema, in quel momento, era che i reparti ospedalieri erano già vicini alla saturazione, con turni di ferie e riposi che iniziavano a saltare. Era il periodo in cui l'allora direttore generale Antonio Compostella parlava di una situazione preoccupante, prevedendo in tempi brevi la riduzione delle attività ordinarie e l'utilizzo di ulteriori reparti per ospitare i pazienti Covid. E se è vero che il quadro aveva avuto un'evoluzione rapidissima, fra l'ultima settimana di ottobre e la prima di novembre, la situazione dell'ottobre appena trascorso ha fatto registrare un andamento dei contagi paragonabile, ma a livello ospedaliero la situazione ha tenuto.



LA VACCINAZIONE

E questo, innegabilmente, per l'effetto della vaccinazione, alla quale i polesani hanno risposto in massa. E se l'87,2% dei residenti con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose, sono già 8.164 le terze dosi somministrate ad ospiti ed operatori delle Rsa, ultrasessantenni e persone della categorie indicate come estremamente fragili, sulle quali in questo momento si sta concentrando lo sforzo maggiore dell'Ulss Polesana guidata dal direttore generale Patrizia Simionato.