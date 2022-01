ROVIGO - Un appello al prefetto per un intervento urgente per fronteggiare la grave situazione che stanno vivendo le case di riposo, un’emergenza nell’emergenza con i tanti lavoratori fermati a causa del contagio, ieri saliti a 155, e difficoltà ad assicurare l’assistenza. A firmare la richiesta, le segreterie confederali e pensionati di Cgil, Cisl e Uil, all’indomani anche della richiesta di aiuto formulata con una lettera dal direttore dell’Iras Giovanni Luca Avanzi, che coordina il gruppo di lavoro dei direttori delle strutture polesane e che ha scritto alla direzione dell’Ulss, ai direttori dei centri servizi e a i sindacati, sottolineando come « l’emergenza incombe e il rischio concreto è che da un giorno all’altro le strutture si trovino senza infermieri e soprattutto nell’impossibilità di reclutarne altri, per il semplice motivo che non vi sono abbastanza infermieri disponibili».

«La carenza di personale, in primis infermieristico, mette a rischio il diritto alla salute degli ospiti - sottolineano i rappresentanti delle tre sigle - s tante la gravità di quanto sta succedendo, riteniamo, nel ruolo di rappresentante del Governo sul territorio, sia necessario l’intervento urgente della p refettura come abbiamo chiesto attraverso una nota inviata al prefetto, e per conoscenza all’assessore regionale Manuela Lanzarin, al direttore generale dell’Ulss 5 , a i president i della Conferenza dei sindaci, de gli Ordin i dei medici e degli infermieri , e a tutte le Rsa. Da molto tempo si discute dei problemi che affliggono questo settore, in primis il ridotto finanziamento che sta incidendo sulla tenuta economica: mentre le tipologie di ospiti che accedevano a queste strutture subivano una modifica nella gravità e sulla necessità di un’assistenza sanitaria sempre più intensiva, le strutture comprimevano il costo del lavoro con la costante riduzione degli organici, anche a causa di standard ormai obsoleti, e attraverso un brutale dumping contrattuale » .



L’ACCUSA



Questa scelta, « avallata dalle politiche fatte da questa Regione degli ultimi 20 anni, ha portato alla fuga di molte figure professionali. E con l’arrivo della pandemia è diventata un’emergenza molto grave. A bbiamo chiesto e ottenuto un tavolo permanente in p refettura sul tema Rsa, ma la situazione è precipitata. Tante le denunce da più parti, non ultima la lettera arrivata il 13 gennaio da parte del dottor Avanzi dove, in una sorta di grido d’aiuto, o forse di denuncia, per quanto da noi interpretato, propone il mettere insieme le risorse tra strutture, ben sapendo che rappresenterebbe un “pannicello caldo” perché il problema è strutturale e gravissimo su tutto il territorio».

I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sottolineano come «l’assenza di professionisti, in primis infermieri , ma non solo, sta determinando una sostanziale incapacità di queste strutture a erogare servizi , tanto che ormai riteniamo ci si trovi davanti a una chiara lesione del diritto alla salute e all’assistenza, prefigurandosi l’interruzione di pubblico servizio. Circa un anno fa, nelle strutture colpite dal virus, il problema principale da affrontare erano le ricadute sanitarie con una morbilità e una mortalità drammatica. Ora la carenza di personale, amplificate dalle assenze per malattia da Covid, rappresenta un’emergenza sanitaria più importante della stessa diffusione del virus».