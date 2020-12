Covid, il bollettino di oggi: in provincia di Rovigo 170 nuovi contagi e 4 decessi

Bollettino Coronavirus in provincia di Rovigo, 25 Dicembre 2020. Si segnalano 170 nuove positività e 222 guarigioni. Quattro persone morte per Covid.

Covid, bollettino Rovigo oggi

170 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 6.990 i residenti in Polesine con positività al COVID-19 riscontrati da inizio epidemia) tra le quali:

Uomo del 1951, residente in Alto Polesine. Si è rivolto al Pronto Soccorso ed è stato ricoverato in Malattie Infettive a Rovigo. È in corso l’indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti.

Uomo del 1952, residente in Basso Polesine. Si è rivolto al Pronto Soccorso ed è stato ricoverato in Terapia Intensiva Covid a Trecenta. È in corso l’indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti.

83 delle 170 nuove positività sono emerse dai test antigenici.

52 persone, delle 170 risultate positive, erano già in isolamento domiciliare.

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari all’ 2,99%. L’incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 6,56%.

Decessi

Decedute 4 persone (184 deceduti con COVID-19 residenti in Polesine da inizio epidemia):

Uomo del 1961, residente fuori provincia. Al riscontro della positività era stato ricoverato in Malattie Infettive a Rovigo dove, nella giornata di ieri, è deceduto.

Uomo del 1972, residente in Alto Polesine. Al riscontro della positività era stato ricoverato in Area Medica Covid a Trecenta e successivamente in Terapia Intensiva Covid dove, la scorsa notte, è deceduto.

Uomo del 1944, residente in Basso Polesine. Al riscontro della positività era stato ricoverato in Area Medica Covid a Trecenta e successivamente in Terapia Intensiva Covid dove, nella giornata di ieri, è deceduto.

Uomo del 1945, residente a Rovigo. Al riscontro della positività era stato ricoverato in Area Medica Covid a Trecenta dove, nella giornata di ieri, è deceduto.

Ricoveri

Attualmente risultano 128 pazienti ricoverati nelle nostre Strutture per Covid-19, in particolare:

93 pazienti in Area Medica Covid a Trecenta (7 nuovi pazienti già risultati positivi nei giorni scorsi ricoverati per peggioramento delle condizioni, 3 paziente negativizzati, 4 pazienti dimessi)

17 pazienti in Terapia Intensiva Covid a Trecenta (1 paziente trasferito dalla Rianimazione di Rovigo, 1 paziente trasferito dall’Area Medica Covid di Trecenta)

9 pazienti in Malattie Infettive a Rovigo (1 paziente dimesso)

3 pazienti in Psichiatria ad Adria (1 nuovo paziente positivo al covid-19 ricoverato non per sintomatologia covid-

19)

6 pazienti in Area Medica Covid di Adria (È stata attivata la nuova area Medica Covid ad Adria, 4 paziente sono stati trasferiti dall’Area Medica Covid di Trecenta, 2 nuovi pazienti già risultati positivi nei giorni scorsi ricoverati per peggioramento delle condizioni)

Strutture extra ospedaliere

Risultano positivi:

48 ospiti e 13 operatori del CSA di Adria

1 operatore della Residenza per anziani "Ing. Arturo Pedrelli" di Ariano Polesine

2 operatori della “Casa del Sorriso” di Badia Polesine

16 ospiti e 7 operatori della RSA “San Martino” di Castelmassa

65 ospiti e 22 operatori della Residenza per Anziani “Villa Agopian” di Corbola

2 operatori della Casa di Riposo “San Gaetano” di Crespino

1 operatore della Casa di Riposo “San Salvatore” di Ficarolo

6 ospiti della Casa di Riposo “La Residence” di Ficarolo

95 ospiti e 31 operatori della Casa Albergo per Anziani di Lendinara

1 operatore dell’“Opera Pia Francesco Bottoni” di Papozze

1 operatore del Centro Servizi Anziani Villa Tamerici di Porto Viro

38 ospiti e 12 operatori della Casa di Riposo “IRAS” di Rovigo

9 ospiti e 5 operatori della Casa di Riposo “Sant’Anna” di Villadose

11 ospiti e 2 operatori della Casa di Riposo “La Rosa dei Venti” di Rosolina

Nelle restanti Strutture Residenziali Extra Ospedaliere del Polesine non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori.

Tamponi

I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 154.812. I tamponi rapidi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 123.976.

Guarigioni

222 nuove guarigioni fanno salire a 3.944 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 2.862 le persone attualmente positive in provincia.

Ad oggi sono 3.303 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA