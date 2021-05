ARIANO POLESINE - Un uomo per bene, grande lavoratore ,che però ha dovuto arrendersi al Covid. Questo è il ritratto di Ivan Zanella, agricoltore di 48 anni, originario di Ariano nel Polesine trasferitosi per amore a Piano di Rivà nel 2011, deceduto a causa del virus. Sembra che non avesse altri problemi pregressi il coltivatore che è morto martedì dopo una battaglia durata un paio di settimane. A quanto si ricostruisce, aveva contratto il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati