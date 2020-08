Altri tre contagiati al Covid, tra questi un ventenne con una lieve sintomatologia

Le ultime tre positività al Covid-19 tra i residenti in Polesine portano a 487 iil numero totale dei contagiati da inizio epidemia.

Gli ultimi pazienti colpiti sono un uomo di 40 anni originario del Marocco, residente in Alto Polesine che ora si trova in isolamento dopo un tampone positivo fatto prima di un viaggio. Sono stati isolati anche i suoi contatti.

Altro contagiato è un uomo del 1951, residente a Rovigo che è stato a contatto stretto con una persona risultata positiva. Era già in isolamento ed è asintomatico. Infine il terzo contagio è a carico di un paziente di soli 20 anni residente a Rovigo, anch'egli entrato in contatto con una persona risultata positiva. Era già in isolamento e presenta una leggera sintomatologia.

Non ci sono ricoveri per Covid-19. Tre le nuove guarigioni che fanno salire a 424 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 27 le persone attualmente positive in provincia. Ad oggi sono 348 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

