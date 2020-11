VILLANOVA DEL GHEBBO - Un caso di positività nelle scuola Primaria e Secondaria di via Aldo Moro a Villanova del Ghebbo. Sabato, al termine delle lezioni, un bambino presentava alcune linee di febbre. Subito è partito l’allarme perchè dopo il tampone il bambino è risultato positivo. Sono scattate tutte le azioni cautelative per neutralizzare subito la possibile nascita di un focolaio di infezione. Misure prese immediatamente con il tracciamento di tutti bambini della quattro classi della scuola, il loro isolamento a casa e il tracciamento anche di chi aveva avuto qualche contatto con il bambino. Il Comune si è mosso in tempi molto rapidi, con un continuo e immediato contatto con gli uffici dell’Ulss 5 Polesana per impedire il diffondersi del virus.

DUE GIORNI DI STOP

«Una corsa contro il tempo», ha detto il sindaco Gilberto Desiati, con l’obiettivo di bloccare sul nascere una eventuale propagazione del virus. Il bambino interessato dalla positività non ha avuto molti contatti a scuola, se non con i suoi amici più stretti. Per evitare il diffondersi del virus, l’Amministrazione ha deciso la chiusura di tutte le scuole del paese, comprese anche quelle dell’infanzia, non potendo sapere se il bambino interessato dalla positività possa avere avuto contatti con altri bambini o che ne abbiano avuti i suoi famigliari. Per questo è stata disposta la chiusura delle scuole per lunedì e martedì. Se oggi tutti i tamponi dovessero risultare negativi, il sindaco ha assicurato che tutte le scuole mercoledì riapriranno regolarmente.

Una chiusura, ha ribadito il sindaco Desiati, disposta in via precauzionale. Immediata quindi la risposta dell’Amministrazione all’emergenza, che ha trovato nei genitori e nelle autorità sanitarie la massima collaborazione per circoscrivere subito un possibile focolaio d’infezione. Ha ricordato che anche in altri istituti scolastici della provincia si sono verificati casi analoghi, circoscritti subito con interventi rapidi e molto efficaci.

PROF CONTAGIATA

Da segnalare comunque anche la positività di un’insegnante della stessa scuola che aveva convocato una riunione per eleggere il rappresentante di classe e quindi tutti i genitori e i bambini che avevano partecipato alla riunione dovranno oggi fare il tampone per sapere se sono positivi. Che il virus circoli a Villanova del Ghebbo non è un mistero, ma fino a questo momento si sono riscontrati solo casi singoli e non situazioni generalizzate. Qualcuno ricorda che il primo caso di cui si è avuta notizia è stato quello di una donna rimasta contagiata dopo una vacanza in Medio Oriente, seguita poi da altri casi legati spesso a vacanze. Ci sono state anche sospensioni del lavoro a causa del Coronavirus, ma mai nate nell’interno della fabbrica, in quanto sempre importate dall’esterno. L’ultimo caso riguarda un commerciante che si è sentito male nell’uscire di casa ed al quale è stato riscontrata la positività. E’ rimasto all’ospedale in osservazione, mentre chi lo ha soccorso è stato messo in quarantena a casa. Anche in questo caso potrebbe essere un caso importato. Il sindaco seguirà direttamente l’evolversi della situazione, pronto a dare il via al rientro a scuola nel caso non dovessero essere riscontrate altre positività.

