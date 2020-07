Continua in Polesine l'andamento a contagi zero al Covid 19

ROVIGO – Non si registrano nuove positività al coronavirus per i residenti in Polesine che rimangono 452 da inizio epidemia.

Solo un ospite positivo nella casa di riposo di Fratta Polesine. Per tutte le altre strutture non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 51.076. Le persone sottoposte a tampone sono 23.136. Stabile anche il totale dei guariti in Polesine 415 da inizio epidemia. Rimane una persona attualmente positiva in provincia. Sono 94 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA