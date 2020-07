Covid-19, quarto giorno consecutivo senza nuovi contagi in Polesine

ROVIGO - Quarto giorno consecutivo senza nuovi contagi da Covid-19 nel comprensorio dell'Ulss 5 Polesana. I positivi residenti in Polesine da inizio pandemia rimangono in totale 465.

Idem anche in tutte le strutture residenziali protette del Polesine dove non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori. I tamponi eseguiti da inizio epidemia sono 59.332. Le persone sottoposte a tampone sono 25.435. Rimane fermo a 417 il totale dei guariti da quando si è registrato il primo caso di contagio. Sono 12 i soggetti ancora positivi con 178 persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Ultimo aggiornamento: 16:51