L’EPIDEMIA - Con le 107 nuove positività emerse fra le 14 di sabato e le 12 di ieri, hanno superato quota 8mila, 8.035, i residenti in Polesine che dall’inizio epidemia a oggi hanno contratto il Covid, praticamente uno ogni 29, mentre hanno superato la soglia dei 2.900, 2.905 per la precisione, quelli che risultano attualmente positivi. Ma, soprattutto, è stata superata la quota dei 20 posti letto occupati in Terapia intensiva all’ospedale San Luca di Trecenta, che era la dotazione allestita in previsione delle necessità della seconda ondata.

PREVISIONI SUPERATE

La realtà è stata peggiore delle peggiore previsioni e ieri, con 131 ricoverati totali, sono arrivati a 21 i pazienti in Terapia intensiva a Trecenta, ai quali si sommano un paziente in Rianimazione e uno nella terapia intensiva coronarica, ricoverato per problemi cardiaci ma trovato positivo, a Rovigo. Sono quindi 23 i pazienti di area critica Covid in questo momento e, per avere un’unità di misura, basti pensare che nell’era pre-Covid la dotazione totale dei posti di Terapia intensiva “tradizionale”, esclusa quella coronarica, in Polesine era di 16 posti letto a Rovigo, 4 a Trecenta e altri 4 ad Adria. A Trecenta, i posti letto di area intensiva Covid possono in realtà arrivare fino a 28, ma ogni attivazione di posti letto ulteriori rispetto ai 20 “di base” significa reperire altri medici, infermieri ed Oss specializzati da dedicare all’assistenza, particolarmente impegnativa, di questi pazienti.

CARENZA DI PERSONALE

Basterebbe solo questo a far capire quale sia il livello raggiunto dalla pressione del virus sulla sanità polesana, con tutte le conseguenze del caso. Oltre ai pazienti in area critica, ci sono anche 83 pazienti in Area medica e semintensiva Covid a Trecenta, 8 in Malattie infettive a Rovigo, una donna in Ostetricia e Ginecologia, sempre a Rovigo, ricoverata per altra causa, così come i tre pazienti in Psichiatria ad Adria, e altri 13 pazienti nell’Area medica Covid attivata sempre all’ospedale di Adria. Questo senza contare i degenti dei due ospedali di comunità Covid a Trecenta e ad Adria, nonché quanti si trovano nel Covid Hotel di Rovigo.

I DECESSI

Tuttavia, il dato più eloquente e più doloroso è quello relativo ai decessi Covid, arrivati ieri a 242 per la morte di altre quattro persone, due fra gli ospiti delle case di riposo e due fra pazienti ricoverati nell’Area medica e semintensiva Covid di Trecenta, una 89enne bassopolesana e un uomo residente in un Comune altopolesano che aveva solamente 61 anni. Nell’ultimo mese il numero di decessi è stato spaventoso: il 4 dicembre era stato raggiunta la soglia di 100 morti Covid in Polesine. Una media di quasi 5 morti al giorno. A questi si aggiungono, poi, anche altre 14 morti fra pazienti che erano ricoverati nei reparti Covid polesani, ma che erano residenti fuori provincia. In tutto quindi, dal 4 dicembre i decessi in Polesine sono stati 156, 142 di polesani. Di questi, 66 si sono spenti in ospedale, mentre 76 sono morti nelle strutture residenziali, che a dicembre hanno fatto i conti con lutti in drammatica sequenza.

ALLARME RSA

«Monitoriamo quotidianamente la situazione delle case di riposo, nelle situazioni più difficili direttamente con nostro personale all’interno delle strutture. La buona notizia è la presenza dei primi negativizzati al CSA di Adria», sottolinea il direttore generale dell’Ulss Antonio Compostella. Quello del Csa di Adria è, al momento, il focolaio più impegnativo con 78 ospiti e 11 operatori positivi. La cattiva notizia è che, anche ieri, si sono registrati nuovi contagi nell’ambito della residenzialità: altri tre ospiti dell’Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze, dove il totale è ora di 14 ospiti e 3 operatori positivi e dove è stata allestita, all’esterno, un “tendone di emergenza” fornito dalla Croce Verde di Adria, un altro ospite della casa di riposo San Gaetano di Crespino che si aggiunge all’altro ospite e all’operatore già risultati contagiati, un ulteriore operatore della Casa Albergo di Lendinara, dove il focolaio conta ancora 58 ospiti e 19 operatori positivi, un operatore della casa di riposo Sant’Anna di Villadose, dove risultano 18 ospiti e 13 operatori positivi e un altro operatore dell’Iras di Rovigo, con il focolaio che conta ora 38 ospiti e 12 operatori contagiati.

