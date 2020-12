L’EPIDEMIA «Non dobbiamo vanificare il lavoro e i sacrifici fatti fino ad oggi, anche perché abbiamo ancora tutto l’inverno davanti e da metà gennaio si sommerà anche l’impatto dell’influenza». È l’appello lanciato dal direttore generale dell’Ulss 5 Antonio Compostella a fronte di dati non particolarmente confortanti.

TRE DECESSI

Ci sono, infatti, altri tre morti: un 73enne residente fuori provincia, che era ricoverato in Terapia intensiva al San Luca, il decimo non polesano che si è spento negli ospedali del Polesine, un 94enne bassopolesano e una donna di appena 55anni, residente in Alto Polesine, che soffriva anche di altre patologie, entrambi ricoverati in Area medica a Trecenta. Il totale dei polesani che si sono spenti con Covid arriva quindi a 106, 91 negli ospedali di Trecenta e Rovigo, gli altri fuori provincia. E anche se il numero di nuovi positivi, 89, è un po’ inferiore a quello dei giorni scorsi e, soprattutto, minore, seppur di poco, anche dei nuovi guariti di giornata, ben 91, a far risuonare il campanello di allarme è il dato dell’incidenza, ovvero il numero dei casi positivi in rapporto al numero di persone sottoposte a tampone, il cui valore, nell’ultima settimana, torna a crescere a 6,52%, dopo che a fine novembre era sceso al 4,58%.

L’INCIDENZA

«È sempre il più basso del Veneto e della media nazionale, che è l’11% - sottolinea Compostella -, ma i grafici mostrano come quattro settimane fa avevamo toccato l’apice, poi ci sono state due settimane di discesa, mentre l’ultima settimana ha fatto registrare un rialzo della curva dei contagi: il dubbio è che ci sia stato un po’ di allentamento dell’attenzione e non deve succedere, perché se c’è un attimo di cedimento la catena del contagio riparte. Va bene che siamo nella fase pre-natalizia, ma serve la massima responsabilità, perché se ci scappasse via il contagio le conseguenze sarebbero pesanti. Per l’impatto sulle persone colpite che arrivano in ospedale, e le proiezioni statistiche ci dicono che ogni cento contagi abbiamo un ricovero in area critica e un paio in area non critica. Per la tenuta del sistema sanitario perché siamo già molto oltre i livelli della prima fase, quando al massimo eravamo arrivati a 67 ricoverati in area non critica e 16 in Terapia intensiva. Infine, per le conseguenze socioeconomiche».

LA TERAPIA INTENSIVA

A rimarcare come il virus colpisca duramente e senza guardare all’età, i due nuovi ricoveri in Terapia intensiva Covid, dove al momento si trovano 15 persone, sono quelli di un 68enne e di un 66enne, entrambi bassopolesani, che si sono presentati in gravi condizioni al pronto soccorso. In Area medica e semintensiva al San Luca si trovano invece 95 persone, mentre altri 8 pazienti sono in Malattie infettive all’ospedale di Rovigo. In tutto 118 ricoverati, cinque in più rispetto a domenica, mentre i polesani attualmente positivi sono 2.160.

LE SCUOLE

Per quanto riguarda le scuole, con altri due contagli emersi con gli screening fra i ragazzi della scuola media Casalini di Rovigo, raggiungono quota 166 i positivi nella fascia fra 0 e 18 anni. Alla Casalini, sabato, si erano fermate le lezioni in presenza con il ricorso alla didattica a distanza, perché le positività avevano interessato ragazzi di tre classi diverse con i relativi professori, ben 21. Le due ulteriori positività fanno rimanere in isolamento due classi, ma da domani per gli altri riprende la didattica in presenza, come spiega il preside dell’Istituto comprensivo Rovigo 3 Fabio Cusin che evidenzia come «dall’inizio dell’anno abbiamo avuto tamponi in 19 classi su 50 e la percentuale dei positivi è stata attorno al 5%, ben al di sotto dei dati medi regionali e nazionali. Questo significa che il virus arriva a scuola, come ovunque, ma che a scuola non si diffonde e questo credo sia un aspetto che debba convincere sull’opportunità di mantenere le scuole aperte».

CASE DI RIPOSO

Un fronte che continua a preoccupare è quello della residenzialità extraospedaliera, con gli ulteriori contagi di due ospiti di Villa Agopian di Corbola, dove il totale assomma a 40 ospiti e 22 operatori positivi, e di altri 3 ospiti della Casa Albergo di Lendinara, dove ci sono 74 ospiti e 23 operatori positivi.

