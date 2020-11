La mappa dei contagi: segnalate 60 nuove positività e 95 guarigioni

IL BOLLETTINO - Sono 60 le nuove positività di residenti in Polesine. Salgono così a 3.518 i positivi al Covid riscontrati da inizio epidemia. Tra questi una donna di 84 anni di Rovigo, ricoverata in Malattie Infettive dopo essersi rivolta al Pronto Soccorso. A Trecenta un 77enne è stato ricoverato in Terapia Intensiva; in Area Medica Covid, sempre a Trecenta sono state invece ricoverate una 76enne e una 74enne.

Ancora sotto la lente la situazione delle strutture assistenziali. Positivo un operatore alla “Villa Agopian” di Corbola, due ospiti del “La Residence” di Ficarolo, otto ospiti e due operatori della Casa Albergo per Anziani di Lendinara, un ospite del “Citta di Rovigo” nel capoluogo e due operatori del “La Rosa dei Venti” di Rosolina.

Delle 60 nuove positività 24 sono emerse dai test antigenici; 15 erano già in isolamento domiciliare.

Attualmente ci sono 118 pazienti ricoverati nelle strutture per Covid-19 della provincia. Salgono a 134.458 i tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine; 48.514 quelli rapidi.

Con 95 nuove guarigioni sale a 1.154 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 2.277 le persone attualmente positive in provincia.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA