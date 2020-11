Contagi in Polesine, i nuovi casi sono 39 a fronte di una sola guarigione

IL BOLLETTINO - Con 39 nuovi casi salgono a 1445 i residenti in Polesine i positivi al Covid-19 da inizio epidemia. Otto di questi hanno contratto il virus dopo contatti con altri positivi e presentavano sintomi; 11 erano asintomatici, ma avevano avuto contatti e quattro hanno effettuato il tampone dopo la comparsa si sintomatologia. Quanto all'età dei contagiati si va dai 20 anni agli 86 con una media di poco superiore ai 50 anni. Attualmente risultano 67 pazienti ricoverati per Covid-19. «L’ondata del contagio che si registra è molto alta anche in Polesine, in linea con l’andamento generalizzato a livello Nazionale e Regionale», commenta il direttore generale, Antonio Compostella. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 119.458. I tamponi rapidi: 12.210. Il bollettino registra anche una nuova guarigione, che fa salire a 613 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 820 le persone attualmente positive in provincia. A oggi sono 1.534 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

