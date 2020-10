Contagi, morto un 67enne rientrato dal Marocco. Era in Terapia intensiva

ROVIGO - Il bollettino della pandemia in provincia di Rovigo registra purtroppo un decesso e otto nuove positività. Salgono così a 811 in totale i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia. La vittima è un 67enne residente in Basso Polesine, che era stato ricoverato in Terapia Intensiva a Trecenta immediatamente dopo il ritorno da un viaggio nel suo paese di origine, il Marocco. Il suo quadro clinico all’ingresso in Terapia Intensiva era molto grave. La scorsa notte è deceduto.

Riguardo ai nuovi contagiati si tratta di una 52enne bassopolesana, risultata positiva dopo aver accusato sintomi sospetti. È in corso l’indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti. Asintomatici, ma positivi, un 24enne e una 35enne entrambi altopolesani, che ora sono in isolamento mentre un 22enne dell’Alto Polesine è risultato positivo al tampone di rientro da un viaggio in Grecia. A questi si aggiungono una 68enne del Basso Polesine, sottoposta a tampone durante un accesso in Pronto Soccorso per motivi non legati al Covid-19 e una 34enne operatrice sanitaria della Casa di Riposo “Rosa dei Venti” di Rosolina. Come per quest’ultima lo screening periodico ha rivelato la positività anche di una 66enne ospite della Casa di Riposo “La Residence” di Ficarolo. Positivo anche un 13enne che frequenta la classe terza di una scuola di Adria già isolata nei giorni scorsi. È sintomatico.

I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 108.605.

