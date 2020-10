Nove nuovi positivi, di cui sette in Basso Polesine. Ora sono 803 in provincia

BOLLETTINO COVID - Nove nuove positività e otto guarigioni in provincia secondo il Bollettino diramato dall’Ulss 5. Salgono cosi a 803 in Polesine i residenti con positività a Covid-19 riscontrati da inizio epidemia. Gli ultimi casi riguardano quasi tutti l’area del Basso Polesine. A parte una 30enne altopolesana, che era già in isolamento dopo il contatto stretto con una persona risultata positiva, ma risultata asintomatica, i nuovi casi riguardano tutti basso polesani: un 63enne, un 45enne, un 46enne (tutti venuti a contatto con una persona risultata positiva e sintomatici); a questi si aggiungono un 41enne, un 37enne, già in isolamento e asintomatici, una 22enne risultata positiva dopo un tampone e una 13enne. Anche a Rovigo è risultato positivo un 41enne asintomatico.

Positiva anche una operatrice della Casa di Riposo “La Residence” di Ficarolo residente fuori Regione.

Attualmente risultano 16 pazienti ricoverati nelle strutture per Covid-19 mentre i tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine sono 108.097. Sul fronte guarigioni gli ultimi otto casi fanno salire a 579 il totale dei guariti.

